Стала известна цена газа для астанчан
Цена прогнозируется в 47-50 тенге.
Фото : ИА «NewTimes.kz13 марта 2018, 14:08
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев предупредил астанчан, что газ, подведенный из Кызылординской области, не будет стоить дешевле угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Природный газ в нашем случае никогда не может быть дешевле угля, потому что уголь - один из самых дешевых в мире энергоносителей. И газ будет всегда дороже. Но вы уже не одну зиму чувствуете, что есть влияние на воздушную среду из-за сжигания угля в Астане. Наш газ относительно Европы - очень дешевый. Относительно Актюбинской области - действительно дорогой, относительно Южно-Казахстанской области - не такой дорогой. Цена газа складывается из издержек: средняя рыночная цена покупки газа плюс тариф по магистральным газопроводам, а также тариф по распределительным газопроводам. Исходя из этого, мы прогнозируем цену в 47-50 тенге», - рассказал Канат Бозумбаев журналистам после заседания правительства.
Ранее он отчитался о планах по строительству газопровода до Астаны, назвав сроки его завершения.
Напомним, строительство магистрального газопровода - это одна из Пяти социальных инициатив Президента, озвученных Главой государства на совместном заседании палат Парламента 5 марта.
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