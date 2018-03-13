62 миллиарда тенге выделено на финансирование программы микрокредитования

Для защиты бизнес-проектов и получения микрокредитов безработным и самостоятельно занятым гражданам необходимо предварительно пройти обучение.

Сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова рассказала о ходе реализации четвертой инициативы Главы государства, направленной на расширение микрокредитования в сельской местности и городах, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметила Мадина Абылкасымова, развитие микрокредитования сегодня реализуется в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы и является наиболее эффективным механизмом по развитию массового предпринимательства.

В 2018 году на программу микрокредитования в утвержденном бюджете предусмотрено 42 млрд тг, в том числе на сельскую местность 31 млрд тг и 11 млрд тг на города и моногорода.

«По поручению Главы государства финансирование будет увеличено на 20 млрд тенге и составит в текущем году – 62 млрд тенге», — сказала М. Абылкасымова.

В целях обеспечения качественного эффекта микрокредитования, а также своевременного планирования доведения средств до конечного заемщика, министр труда и социальной защиты населения предложила из дополнительно выделяемых 20 млрд тг, на кредитование в селах и малых городах направить порядка 14 млрд тг. Из этой суммы 10 млрд тг предлагается направить на реализацию проектов якорной кооперации вокруг крупных перерабатывающих сельхозпредприятий. Остальные 6 млрд тг направить на кредитование в городах и моногородах.

М. Абылкасымова отметила, что для защиты бизнес-проектов и получения микрокредитов безработным и самостоятельно занятым гражданам необходимо предварительно пройти обучение по проекту «Бастау-Бизнес». С учетом дополнительно выделяемых средств предлагается предусмотреть не менее 1,2 млрд тг за счет трансфертов общего характера на обучение основам предпринимательства.

«Для скорейшего доведения кредитных средств до конечного заемщика, необходимо до конца марта обеспечить подписание трехсторонних кредитных договоров по ранее выделенным средствам и незамедлительно начать выдачу микрокредитов. По дополнительно выделяемым средствам обеспечить подписание трехсторонних кредитных договоров до конца апреля текущего года», — резюмировала М. Абылкасымова.

Также министром было предложено для большего охвата населения микрокредитованием, пересмотреть лимиты выдачи кредитов дифференцированно для города и села и отработать механизмы доведения до конечного потребителя микрокредитов.

«Льготные микрокредиты предоставляются на срок до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до 7 лет, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6% годовых. В случае недостаточности залогового обеспечения участники Программы имеют право получить гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту. В целом для реализации предлагаемых механизмов будут внесены изменения в Программу, а также в правила по вопросам микрокредитования в городах и сельской местности», — заключила М. Абылкасымова.

Напомним, Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, рассказал о пяти социальных инициативах, направленных на социальную модернизацию. Инициативы затронули сферы жилья, образования, бизнеса и газификации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!