В США опубликовали видео убийства подсудимого, напавшего на свидетеля

Выложив видео в открытый доступ, окружной судья Джон Доуделл также отклонил иск семьи Ангилау, утверждающей, что, применив оружие, власти превысили свои полномочия.

Власти США в понедельник опубликовали в сети видео инцидента четырехлетней давности, когда член группировки Crips во время суда попытался убить свидетеля шариковой ручкой. Ролик доступен на YouTube канале местной газеты города Солт-Лейк-Сити Deseret News, передает РИА Новости.

В нем мужчина по имени Сиале Ангилау, которого судили за вымогательство, спокойно встает, берет ручку у другого мужчины, предположительно, адвоката, и бежит к трибуне свидетеля, также члена одной из банд. Тому удается увернуться удара, после чего женщина-федеральный маршал стреляет в Ангилау несколько раз и требует бросить ручку.

Выложив видео в открытый доступ, окружной судья Джон Доуделл также отклонил иск семьи Ангилау, утверждающей, что, применив оружие, власти превысили свои полномочия.

"Видео полностью опровергает аргумент истцов о том, что Ангилау не представлял опасности менее чем за секунду до того как перескочил через свидетельскую трибуну, нанося колющий удар ручкой", — заявил он.

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