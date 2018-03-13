KIA представила обновлённый Carnival

Компания KIA Motors Corporation провела в Южной Корее официальную презентацию обновлённого минивэна KIA Carnival.

В Южной Корее состоялась официальная премьера обновлённого минивэна KIA Carnival. Практичный автомобиль, также известный под названием KIA Sedona, уже доступен для заказа.



Компания KIA Motors Corporation провела в Южной Корее официальную презентацию обновлённого минивэна KIA Carnival. Практичный автомобиль получил пересмотренный дизайн и расширенный список оснащения, и уже доступен для заказа на «домашнем» рынке.

Сразу скажем, что в Южной Корее обновлённый KIA Carnival доступен по минимальной цене от 28 миллионов 800 тысяч вон, что по актуальному курсу валют составляет порядка 1 529 000 рублей. Также стоит отметить, что в настоящий момент компания представила автомобиль для «домашнего» рынка.

От предшественника обновлённый вэн KIA Carnival отличается пересмотренной радиаторной решёткой, новым передним и задним бампером, модернизированной светотехникой. К слову, противотуманки на новинке выполнены в стилистике «кубики льда».

В оформление интерьера обновлённого минивэна KIA Carnival изменений не много. В частности, здесь можно обнаружить модифицированную приборную панель. Автомобиль доступен в различных версиях конфигурации салона. Так, клиенты могут приобрести модель в 7-, 9- и 11-местном исполнении.

Помимо всего прочего, заинтересованные клиенты могут купить автомобиль KIA Carnival Limousine. В таком исполнении минивэн получает семиместный салон, но во втором ряду установлены роскошные кресла-оттоманки с подставками для ног. Кроме этого в продаже есть роскошная версия Hi-Limousine и модификация Outdoor, предназначенная для длительных путешествий.

В технике изменений нет. То есть, обновлённый минивэн KIA Carnival доступен на корейском рынке с прежними силовыми агрегатами. Это: бензиновый движок 3.3 GDI (280 л.с.) и дизель с наддувом 2.2 E-VGT (202 л.с.). Но, для машины стала доступна совершенно новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, которая пришла на смену 6-ступенчатому «автомату».

Немаловажно и то, что для «посвежевшего» KIA Carnival стали доступны различные опции, которых ранее не было. Помимо всего прочего, в арсенале машины значится система удержания в полосе движения, интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, мультимедиа-система с сенсорным монитором и голосовым управлением, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида.

Предполагается, что в ближайшее время корейская компания выведет обновлённый MPV и на другие рынки планеты. Напомним, что в США эта модель предлагается под названием KIA Sedona. Но стоит отметить, что официальных анонсов от производителя по поводу премьеры новинки в других странах пока не было.

Via livecars

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