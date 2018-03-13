Санчес: Альвареса надо проверять на допинг тщательнее

Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью.

Тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против мексиканца Сауля Альвареса в свете положительной допинг-пробы у соперника.

«Если бы положительная допинг-проба была у Головкина, промоутеры Альвареса уже отказались бы от боя. Не ВАДА и не спортивная комиссия штата Невада отлучили бы Геннадия от поединка, а команда Сауля снялась с поединка. Но на допинге попался Альварес, и я считаю, что теперь Сауля надо проверять тщательнее, чтобы доказать, что он чистый боксёр», — сказал Санчес Fighthub.