Тела женщины и ребенка найдены на месте пожара в Астане
Еще одна девушка пострадала.
Фото : ДЧС Астаны13 марта 2018, 14:31
Два человека погибли при пожаре в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.
Напомним, 13 марта в 11.30 час. на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Сырымбет, 30. По прибытию подразделений Службы пожаротушения ДЧС Астаны к месту вызова было обнаружено, что горит трехэтажный коттедж, 2 и 3 этажи были полностью охвачены огнем. Первый этаж коттеджа оборудован под СТО, второй этаж – подсобное помещение, третий этаж – жилой. Позже пожар распространился по крыше на второе стоящее рядом здание.
Уточненная площадь составила 300 кв.м. Также в ходе пожара сгорел автомобиль марки Nissan Patrol, находящийся внутри СТО.
"На данный момент имеется одна пострадавшая девушка, 1994 г.р., госпитализирована в ГБ № 1 с переломом нижней голени правой ноги. В ходе разбора пожара были найдены тело женщины и ребенка. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.
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