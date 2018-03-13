Тела женщины и ребенка найдены на месте пожара в Астане

Еще одна девушка пострадала.

Два человека погибли при пожаре в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Напомним, 13 марта в 11.30 час. на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Сырымбет, 30. По прибытию подразделений Службы пожаротушения ДЧС Астаны к месту вызова было обнаружено, что горит трехэтажный коттедж, 2 и 3 этажи были полностью охвачены огнем. Первый этаж коттеджа оборудован под СТО, второй этаж – подсобное помещение, третий этаж – жилой. Позже пожар распространился по крыше на второе стоящее рядом здание.

Уточненная площадь составила 300 кв.м. Также в ходе пожара сгорел автомобиль марки Nissan Patrol, находящийся внутри СТО.

"На данный момент имеется одна пострадавшая девушка, 1994 г.р., госпитализирована в ГБ № 1 с переломом нижней голени правой ноги. В ходе разбора пожара были найдены тело женщины и ребенка. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

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