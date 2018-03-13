Устойчиво сохраняется высокая динамика развития РК - Сулейменов

Все основные индикаторы достигнуты.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева об итогах социально-экономического развития Казахстана за январь-февраль 2018 года доложили министр национальной экономики Тимур Сулейменов, председатель Национального банка Данияр Акишев и министр финансов Бахыт Султанов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Тимур Сулейменов, в текущем году по итогам двух месяцев сохраняется устойчивая динамика роста. Все основные индикаторы достигнуты.

«Рост ВВП за отчетный период составил 4% против 2,5% в аналогичном периоде прошлого года. Такая динамика обеспечена ростом обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Также выросли инвестиции и внутреннее потребление. Инфляция замедлилась и с начала года составила 1,3%. Это самое низкое значение последних лет. В годовом выражении инфляция составила 6,5%», — проинформировал Т. Сулейменов.

За два месяца т.г. международные резервы страны увеличились на 2% до $90,8 млрд. Золотовалютные резервы выросли на 2,2% (до $31,4 млрд). Активы Национального фонда выросли на 1,8% (до $59,4 млрд).

«Рост в промышленности составил 5,6%. Объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 5,5%. Увеличение связано с ростом добычи газа на 7,3%, нефти – на 7,2% и железной руды – на 3,9%», — отметил Т. Сулейменов.

Обрабатывающая промышленность показала прирост на 6,1%. Двузначный рост наблюдается в производстве бумажной продукции — 15,6%, химической промышленности — 14,2%, производстве напитков — 10,7% и мебели — 10,3%. Другие обрабатывающие производства также показывают рост: фармацевтика — 9,8%, машиностроение — 8,8%, производство продуктов питания — 6,2%, металлургия — 6%.

Также по данным министра, в сельском хозяйстве рост составил 3,3% за счет роста продукции животноводства на 3,4%. В строительном секторе зафиксировано сокращение на 4,5%. Выпуск услуг вырос на 4,1% против 1,5% в аналогичном периоде прошлого года. Торговля выросла на 7,0%. Транспорт вырос на 4,4%, связь на 5,7%, услуги по проживанию и питанию на 1,9%.

«Инвестиции в основной капитал увеличились на 54,4%. Такой рост связан с модернизацией и реконструкцией Шымкентского нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Также строится завод третьего поколения и реализуется проект будущего расширения на месторождении Тенгиз. Инвестиции сильно выросли в строительстве – в 2,8 раза, промышленности – в 1,8 раза и торговле – в 1,6 раза», — отметил Т. Сулейменов.

По состоянию на 1 февраля кредитование экономики выросло на 0,2% до 12,5 трлн тг. Кредиты в тенге на долгосрочный период юридическим лицам возросли на 4,4% (до 3,8 трлн тг). Кредиты в иностранной валюте сократились на 13,9% (до 2,5 млрд тг).

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