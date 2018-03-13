Трамп запретил крупнейшую сделку в истории IT-отрасли

Свое решение глава Белого дома объяснил наличием "заслуживающих доверия доказательств", указывающих, что сделка "угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов".

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий поглощение Qualcomm — одного из крупнейших в мире поставщиков смартфонных процессоров и коммуникационных чипов — компанией Broadcom. Последней не помогло даже обещание перевезти штаб-квартиру из Сингапура в США, сообщает vesti.ru.

Свое решение глава Белого дома объяснил наличием "заслуживающих доверия доказательств", указывающих, что сделка "угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов". Неделей ранее против сделки высказался комитет по иностранным инвестициям министерства финансов США. Ведомство указало, что поглощение ослабило бы позиции Qualcomm в переговорах о стандартизации 5G-решений, и помогло бы китайским производителям (таким как Huawei) диктовать свои условия.

Если бы недружественное поглощение, на которое Broadcom была готова потратить 117 млрд долларов, состоялось, оно стало бы крупнейшей сделкой за всю историю высокотехнологичной отрасли, пишет Ars Technica.

Напомним, 6 ноября 2017-го года Broadcom объявила, что предлагает за Qualcomm 105 млрд долларов или $70 за акцию — на тот момент это было на 28% выше текущей рыночной цены. Кроме того, сингапурская фирма, за пару дней до этого объявившая о планах переместить штаб-квартиру в США и стать американской, была готова взять на себя долги Qualcomm в сумме 25 млрд долларов.

Qualcomm известна как один из ведущих производителей систем-на-чипе для смартфонов и планшетов — полупроводниковых решений, объединяющих в себе центральный процессор, графический ускоритель, сотовый модем и ряд других элементов. Такие чипы (маркетологи Qualcomm предпочитают термин "платформа") под брендом Snapdragon используются в большинстве популярных моделей смартфонов. Кроме того, выпустить сверхэкономичные мобильные ПК с Windows на процессорах Qualcomm пообещали в начале года ряд ведущих производителей.

Поглотив Qualcomm, Broadcom заметно расширила бы спектр предлагаемых решений, которые сегодня в основном ограничиваются чипами для Wi-Fi и Bluetooth-оборудования, а также предназначенными для промышленного применения. В то же время, компании хотелось бы не "пролететь" мимо бума устройств, подключающихся к Интернету через сети 4G и 5G — в чипах для них как раз и сильна Qualcomm.

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