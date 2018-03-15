Утвержден порядок представления сведений по электронной торговле товарами

Согласно пункту 3 статьи 28 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года лица, осуществляющие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, должны представлять сведения по запросу налогового органа в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.

В соответствии с этим положением приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 221 утверждены Правила, сроки и формы представления сведений лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по запросу органа государственных доходов. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2018 года..

Сведения представляются с сопроводительным письмом на бумажном носителе - в явочном порядке, заказным письмом по почте либо электронной форме в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа.

Наряду с этим подпунктом 17) статьи 24 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года также установлено, что банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять по налогоплательщикам, состоящим на регистрационном учете по электронной торговли товарами, сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком РК.

На основании данного положения приказом Министра финансов РК от 20 февраля 2018 года № 249 утверждены Правила и сроки представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах по налогоплательщикам, состоящим на регистрационном учете по электронной торговле товарами. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2018 года.

Банки согласно списку формируют сведения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Отчетным налоговым периодом по представлению информации по налогоплательщикам является календарный год.

Сведения представляются на государственном и (или) русском языках и подписываются руководителем Банка либо лицом, его замещающим, а также работником, ответственным за составление сведений.

Одновременно со сведениями на бумажном носителе представляются сведения на электронном носителе (в формате Microsoft Excel).

При полном переходе Банка на электронное взаимодействие с Комитетом представление сведений на бумажном носителе и в формате Microsoft Excel не требуется.