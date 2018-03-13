В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются осадки, местами сильные, сохранение положительных температур воздуха.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Zakon.kz.

Так, ночью и утром 14 марта в Костанайской области ожидается местами низовая метель, ветер 15-20 м/с.

14-16 марта в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег) местами сильные и сохранение положительных температур воздуха в южной и юго-восточной половине области, может привести к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

14-16 марта в Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег) и сохранение положительных температур воздуха на юге области, что может привести к стеснению русел рек, образованию зажоров, подъему уровней воды и подтоплению пойменных участков рек.

16 марта в Алматинской и в г.Алматы, Жамбыльской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные.

Будет сохранятся положительный температурный фон, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки.

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