Жители Усть-Каменогорска опасаются за качество питьевой воды после подтопления

На данный момент химический и бактериальный состав воды везде соответствует ГОСТу.

В Центре экологической безопасности сообщили о содержании телефонных звонков от жителей, обеспокоенных качеством питьевой воды после подтопления и обратившихся к экологам за помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации сотрудника ЦЭБ Елены Ивановой, «на телефон Экологического патруля Центра поступают сообщения от горожан по поводу качества питьевой воды после затопления. Жители частного сектора наблюдали, как вода, выходившая из канализационных люков, затапливала подворья, и теперь люди опасаются, можно ли употреблять воду из колонок и колодцев. Экологи Центра выяснили у коммунальщиков, как сейчас обстоят дела с питьевой водой в городе и что делать тем, у кого возникли сомнения в ее качестве.

Главный инженер ГКП «Оскемен-Водоканал» Андрей Алехнович ответил, что отбор анализов проводится ежедневно по всем водоисточникам.

«На данный момент химический и бактериальный состав воды везде соответствует ГОСТу. Любой житель может получить информацию по качеству воды, отправив письменный запрос в ГКП «Оскемен-Водоканал», - сообщил А.Алехнович.

Как отмечают в Центре экологической безопасности, немного меньше повезло жителям, которые используют воду из колодцев и колонок, не относящихся к системе в ГКП «Оскемен-Водоканал».

В «Диспетчерской службе 138» экологам сообщили о том, что в данном случае анализы воды придется проводить на платной основе, заказав экспертизу в лаборатории ГКП «Оскемен-Водоканал», департаменте охраны общественного здоровья ВКО либо других организациях, сертифицированных на данный вид деятельности.

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