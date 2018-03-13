В Казахстане утвержден стандарт оказания медпомощи детям

Документ разработан с привлечением специалистов из ведущих медицинских учреждений страны.

Приказом министра здравоохранения РК утвержден стандарт, который устанавливает общие принципы оказания медицинской помощи детям в организациях здравоохранения на амбулаторно-поликлиническом, стационарозамещающем и стационарном уровнях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Документ разработан с привлечением специалистов из ведущих медицинских учреждений страны, таких как Научный центр педиатрии и детской хирургии, «UMC» Национальный научный центр материнства и детства, Казахский медицинский университет непрерывного образования, РГП на ПХВ «Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова и др.

Впервые был определен перечень медицинских услуг с организацией новой универсально-прогрессивной модели патронажного наблюдения на дому новорожденных и детей раннего возраста, рекомендуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Новая модель предусматривает выявление и снижение рисков медицинского или социального характера, угрожающих жизни, здоровью и развитию ребенка. Большой акцент делается на социально-уязвимые слои населения страны. В зависимости от выявленных проблемных вопросов конкретной семьи разрабатывается индивидуальный план мероприятий патронажного наблюдения ребенка и составляется индивидуальный план семьи со сроками исполнения.

Стандарт предусматривает проведение данных мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости, смертности и инвалидизации детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Кроме того, с целью улучшения организации стационарной помощи новорожденным определены необходимое медицинское оборудование и изделия медицинского назначения для лечения детей в период новорожденности. В стандарте установлены правила транспортировки новорожденных, находящихся в критическом состоянии в регионах и планируемые на госпитализацию в Республиканские медицинские организации, также определены виды медицинских услуг детям, оказываемые на данном уровне лечения и тактика ведения ребенка в случаях сложности установления диагноза или при прогрессировании заболевания.

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