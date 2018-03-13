В Мангистау начнет работать крупнейшая международная компания «DP World»

По итогам двухсторонних переговоров были конкретизированы детали меморандума между акиматом Мангистауской области и компанией.

В рамках делового визита Мангистауской делегации во главе с акимом области Ералы Тугжановым в ОАЭ, был подписан Меморандум о сотрудничестве между СЭЗ «Морпорт Актау» и международной компанией «DP World» передает пресс-служба акима Мангистауской области.

По итогам двухсторонних переговоров были конкретизированы детали меморандума между акиматом Мангистауской области и компанией. Компания «DP World» предложило сотрудничество в управлении АО «СЭЗ «Морпорт Актау». В документе говорится о сотрудничестве с целью строительства Логистического и индустриального парка площадью 60 га и объемом инвестиций в 50 млн дол США.

Меморандум подписан между председателем правления АО СЭЗ «Морпорт Актау» Бауржаном Кайратовым и представителем компании PBP Holdings LTD Марком Ронгом.

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