Утверждены Правила, сроки и формы предоставления информации по электронной торговле товарами

Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 222 утверждены правила, сроки и формы предоставления лицами, осуществляющими электронную торговлю товарами и применяющими нормы налогового законодательства Республики Казахстан в части уменьшения исчисленной суммы корпоративного подоходного налога, уменьшения облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, уменьшения облагаемого дохода физического лица на налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя информации по такой деятельности (далее - Правила), которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года и определяют порядок, сроки и формы предоставления лицами, осуществляющими электронную торговлю товарами, информации по такой деятельности.

Представление информации органам государственных доходов осуществляется по месту жительства или месту нахождения. При отсутствии данных, подлежащих отражению, данная информация предоставляется с нулевыми значениями. Отчетным периодом по предоставлению информации для лиц является календарный год. Информация предоставляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом по утвержденной форме. В случае, если налогоплательщик осуществляет выписку электронного счета-фактуры по каждой оформленной сделке, то информация не предоставляется.

Предоставление информации прекращается в случае прекращения деятельности и направления уведомления о прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами в соответствие с пунктом 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Информация представляется по выбору:

на бумажном носителе - в орган государственных доходов в явочном порядке;

по почте - заказным письмом через почтовую или иную организацию связи;

в электронном виде - через информационную систему, допускающую компьютерную обработку информации.