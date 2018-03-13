В частности, установлен для целей подпунктов 1) и 2) пункта 12 статьи 30 Закона о банках минимальный долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте не ниже «ВВВ-» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже «ВааЗ» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).

Банк второго уровня, не имеющий крупного участника - физического лица, для выполнения требования пункта 13 статьи 30 Закона о банках, имеет родительский банк либо банковский холдинг, имеющие минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте:

1) для юридических лиц - резидентов Республики Казахстан - не ниже «ВВ-» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления;

2) для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан -установленный пунктами 1 и 2 постановления.

Установлен следующий перечень рейтинговых агентств:

Standard & Poors;

Moody's Investors Service;

Fitch.

Сравнительная таблица рейтингов согласно приложению 1 изложена в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2018 года и подлежит официальному опубликованию.