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Внесены изменения по вопросам установления минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством РК, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 6 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг»
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В частности, установлен для целей подпунктов 1) и 2) пункта 12 статьи 30 Закона о банках минимальный долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте не ниже «ВВВ-» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже «ВааЗ» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).
Банк второго уровня, не имеющий крупного участника - физического лица, для выполнения требования пункта 13 статьи 30 Закона о банках, имеет родительский банк либо банковский холдинг, имеющие минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте:
1) для юридических лиц - резидентов Республики Казахстан - не ниже «ВВ-» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления;
2) для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан -установленный пунктами 1 и 2 постановления.
Установлен следующий перечень рейтинговых агентств:
Standard & Poors;
Moody's Investors Service;
Fitch.
Сравнительная таблица рейтингов согласно приложению 1 изложена в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановление вводится в действие с 1 марта 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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