Родители заставляют детей носить платки в школу - педагоги Актобе

Главный педагог Актюбинской области Ляззат Уразбаева заявила о том, что родители принуждают детей носить платки в школу.

Родители школьниц, отстаивающих право ношения платка в школах, проигрывают суды и привлекаются к штрафным санкциям. Эксперты ведут разъяснительные беседы о запрете ношения вещей с религиозной атрибутикой в учебных заведениях, к которым относятся платки и даже цепочки с крестиками или тумары, сообщает корреспондент Bnews.kz.

С начала учебного года добровольно-принудительно сняли платки 265 девочек. По словам руководителя областного управления образования Ляззат Уразбаевой, многие родители заставляют детей носить платок в школу, чем наносят психологическую травму.

"Родители говорят, что дети сами решили носить платок. Но судя по настроению детей, их заставляют взрослые. Сейчас многие сняли платок и эти дети довольны, глаза у них горят", - сказала она.

В настоящее время 32 ребёнка продолжают не посещать школу из-за запрета ношения платка. Их родители собрали подписи и написали письмо главе государства.

"Разве белый платок наносит кому-то из окружающих моральный, психологический или материальный вред. Почему обращаем на это внимание, потому что установление каких-либо запретов предполагает наличие вреда в степени, представляющей большую угрозу. Также мы считаем, что установление формы одежды обучающихся должно иметь строго рекомендательный характер. Ношение обязательной формы должно быть предусмотрено только в военных и специальных учебных заведениях", - возмутились родители.

Но как заверяют теологи, носить платок мусульманки по шариату обязаны с 15-летнего возраста. Но при этом, по словам экспертов, нет ничего предосудительного в том, чтобы потерпеть ещё два года, находясь за школьной партой.

"Всего два года по несколько часов в день без платка пока идут занятия в школе можно потерпеть. Кафиром считается не тот, кто не носит платок, а тот, у кого в сердце нет имана", - подчеркнул руководитель управления религии Актюбинской области Жолдас Калмаганбетов.

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