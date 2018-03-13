В правительстве принят проект Национального доклада о противодействии коррупции

Даны рекомендации в адрес государственных органов и квазигосударственного сектора, направленных на повышение антикоррупционных мер.

Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева принят проект Национального доклада о противодействии коррупции. Презентовал проект руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Саян Ахметжанов, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как сообщил Саян Ахметжанов, проект Национального доклада состоит из пяти глав и содержит информацию о проводимой в стране работе по противодействию коррупции, анализ существующих проблем, а также предложения по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики страны.

В частности, в первой главе подведены итоги реализации первого этапа Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы и раскрыты ключевые направления национальной модели противодействия коррупции.

Во второй главе дается анализ состояния и тенденции распространения коррупции в Казахстане, основанный на данных официальной правовой статистики, социологического замера уровня восприятия коррупции, а также результатов исследований международных организаций.

«В этом году Казахстан в рейтинге стран по Индексу восприятия коррупции набрал 31 балл и занял 122 место, улучшив показатель на 2 балла и 9 позиций. Достижение таких результатов, в частности превышение порогового значения 30 баллов позволило выйти из категории наиболее коррумпированных стран», — проинформировал С. Ахметжанов.

В рамках третьей главы представлены принятые меры по устранению коррупционных рисков, а также их социально-экономический эффект.

Четвертая глава посвящена вопросам вовлечения гражданского общества в государственную политику противодействия коррупции, а также формирования общественного неприятия коррупции и продвижения антикоррупционной культуры в обществе.

Заключительная глава посвящена дальнейшим перспективам развития антикоррупционной политики и законодательства, в том числе посредством имплементации международных антикоррупционных стандартов, внедрения проектного менеджмента в антикоррупционную деятельность и ряду мероприятий проекта Плана по реализации Антикоррупционной стратегии на 2018–2020 годы.

«Анализ, приведенный в Национальном докладе, свидетельствует, что одним из ключевых факторов успешности стало законодательное обеспечение антикоррупционной политики государства и создание новых эффективных институтов превенции коррупции с учетом передового зарубежного опыта и высоких мировых стандартов.Основной акцент в противодействии коррупции сделан на системную профилактическую работу и осуществление эффективных мер по предупреждению коррупции», — отметил руководитель аппарата АДГСПК.

Также Саян Ахметжанов, в рамках Национального доклада дал рекомендации в адрес государственных органов и квазигосударственного сектора, направленных на повышение антикоррупционных мер.

«Центральным и местным исполнительным органам обеспечить мультипликативный эффект распространения опыта реализации проекта "Астана – адалдық алаңы" во всех госорганах и регионах страны. В целях имплементации международных антикоррупционных стандартов в национальное законодательство уполномоченным государственным органам рекомендуется с учетом специфики национального законодательства на основе глубокого и взвешенного анализа рассмотреть возможность и необходимость принятия рекомендаций Антикоррупционной сети ОЭСР в рамках Четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и подготовить согласованную стратегию действий», — резюмировал С. Ахметжанов.

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