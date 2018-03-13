14 марта в аэропорту Тараза пройдут антитеррористические учения

В рамках проведения учебного мероприятия задействовано будет значительное количество личного состава и специальной техники.

14 марта 2018 года на территории аэропорта «Аулие-Ата» Тараза Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом планируется провести антитеррористические учения под условным наименованием «Дабыл Антитеррор-2018», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Как отметили в ведомстве, цель учений - проверка готовности сил и средств оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач. Учения максимально будут приближены к боевым условиям с различными элементами сложности.

В рамках проведения учебного мероприятия «Дабыл Антитеррор-2018» задействовано будет значительное количество личного состава и специальной техники.

"За причинение временных неудобств, связанных с ограничением передвижения на отдельных участках территории города, приносим свои извинения", - сообщили в штабе.

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