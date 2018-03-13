До подачи документов, подтверждающих размещение товаров в местах временного хранения, перевозчик, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители, размещают товары и (или) транспортные средства в местах временного хранения.

Для размещения товаров на временное хранение перевозчик, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители, представляют в орган государственных доходов транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправителе и получателе товаров, стране их отправления и назначения.

Такие документы представляются в орган государственных доходов в электронном виде или на бумажном носителе в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

Орган государственных доходов, расположенный в пункте пропуска, принимает два экземпляра заверенных копий транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, а орган государственных доходов назначения принимает транзитную декларацию.

В случае прибытия товаров железнодорожным транспортом, орган государственных доходов, расположенный в пункте пропуска, принимает железнодорожную накладную единого образца, а также два экземпляра заверенных копий железнодорожной накладной и коммерческих документов, а орган государственных доходов назначения принимает транзитную декларацию.

Документы, представляемые в орган государственных доходов для подтверждения размещения товаров на временное хранение, содержат:

отметки о завершении таможенной процедуры таможенного транзита;

наименование места временного хранения и учетного номера места временного хранения, заверенные печатью владельца (при ее наличии) места временного хранения.

Учетный номер товара, размещенного в месте временного хранения, формируется по следующей схеме:

112233/444444,

где:

11 и 22 - соответственно день и месяц регистрации;

33 - две последние цифры текущего года;

444444 - порядковый номер по книге учета товаров, размещенных в месте временного хранения.

В случаях временного хранения товаров в местах в соответствии со статьей 165 Кодекса, на представленных документах указываются адрес места хранения и дата размещения на временное хранение, которые заверяются печатью получателя товара, если данное лицо в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан имеет печать.

При размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения в соответствии со статьей 170 Кодекса дополнительно представляются:

письменное заявление лица в произвольной форме, обладающего полномочиями в отношении товара;

документ, подтверждающий обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;

при размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 170 Кодекса, копия документа, подтверждающего, что территория, на которой находится иное место временного хранения, принадлежит получателю на праве собственности или используется им на праве аренды;

при размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 1 статьи 165 Кодекса, копия документа, подтверждающего, что участок железнодорожного пути, на котором находится иное место временного хранения, является собственностью лица, обладающего полномочиями в отношении товара, либо используется указанным лицом на праве аренды.

Подтверждением размещения товаров и транспортных средств на временное хранение является проставление на свободном месте первых листов представленных документов и их копий штампа, подтверждающего регистрацию документов о размещении товаров на временное хранение (далее - штамп), по форме согласно приложению к настоящим Правилам, содержащей сведения о регистрационном номере, месте временного хранения, дате и времени регистрации, дате окончания срока временного хранения, которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати ответственного должностного лица органа государственных доходов.

Подтверждением размещения товаров, прибывших железнодорожным транспортом, и транспортных средств на временное хранение является проставление на свободном месте всех листов железнодорожной накладной, а также первых листов представленных документов и их копий штампа.

Проверка фактического размещения товаров в местах временного хранения осуществляется в соответствии с рекомендациями системы управления рисками.

В органе государственных доходов, расположенном в пункте пропуска, один экземпляр копий транспортных (перевозочных) и коммерческих документов с отметками о подтверждении регистрации документов, представленных для размещения товаров на временное хранение, выдается перевозчику или иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, или их представителям, а второй экземпляр копий с отметками органа государственных доходов о регистрации остается в органе государственных доходов, а в органе государственных доходов назначения таким подтверждением является транзитная декларация с отметками органа государственных доходов о регистрации, которая выдается перевозчику или иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, или их представителям.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.