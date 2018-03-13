|
Утверждены Правила подтверждения размещения товаров в местах временного хранения
|
Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 215 «Об утверждении Правил подтверждения размещения товаров в местах временного хранения, совершения органами государственных доходов таможенных операций, связанных с регистрацией документов, представленных для помещения товаров на временное хранение, и выдачей подтверждения об их регистрации» (не введен в действие)
|
До подачи документов, подтверждающих размещение товаров в местах временного хранения, перевозчик, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители, размещают товары и (или) транспортные средства в местах временного хранения.
Для размещения товаров на временное хранение перевозчик, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители, представляют в орган государственных доходов транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправителе и получателе товаров, стране их отправления и назначения.
Такие документы представляются в орган государственных доходов в электронном виде или на бумажном носителе в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.
Орган государственных доходов, расположенный в пункте пропуска, принимает два экземпляра заверенных копий транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, а орган государственных доходов назначения принимает транзитную декларацию.
В случае прибытия товаров железнодорожным транспортом, орган государственных доходов, расположенный в пункте пропуска, принимает железнодорожную накладную единого образца, а также два экземпляра заверенных копий железнодорожной накладной и коммерческих документов, а орган государственных доходов назначения принимает транзитную декларацию.
Документы, представляемые в орган государственных доходов для подтверждения размещения товаров на временное хранение, содержат:
отметки о завершении таможенной процедуры таможенного транзита;
наименование места временного хранения и учетного номера места временного хранения, заверенные печатью владельца (при ее наличии) места временного хранения.
Учетный номер товара, размещенного в месте временного хранения, формируется по следующей схеме:
112233/444444,
где:
11 и 22 - соответственно день и месяц регистрации;
33 - две последние цифры текущего года;
444444 - порядковый номер по книге учета товаров, размещенных в месте временного хранения.
В случаях временного хранения товаров в местах в соответствии со статьей 165 Кодекса, на представленных документах указываются адрес места хранения и дата размещения на временное хранение, которые заверяются печатью получателя товара, если данное лицо в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан имеет печать.
При размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения в соответствии со статьей 170 Кодекса дополнительно представляются:
письменное заявление лица в произвольной форме, обладающего полномочиями в отношении товара;
документ, подтверждающий обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;
при размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 170 Кодекса, копия документа, подтверждающего, что территория, на которой находится иное место временного хранения, принадлежит получателю на праве собственности или используется им на праве аренды;
при размещении товаров и транспортных средств в местах временного хранения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 1 статьи 165 Кодекса, копия документа, подтверждающего, что участок железнодорожного пути, на котором находится иное место временного хранения, является собственностью лица, обладающего полномочиями в отношении товара, либо используется указанным лицом на праве аренды.
Подтверждением размещения товаров и транспортных средств на временное хранение является проставление на свободном месте первых листов представленных документов и их копий штампа, подтверждающего регистрацию документов о размещении товаров на временное хранение (далее - штамп), по форме согласно приложению к настоящим Правилам, содержащей сведения о регистрационном номере, месте временного хранения, дате и времени регистрации, дате окончания срока временного хранения, которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати ответственного должностного лица органа государственных доходов.
Подтверждением размещения товаров, прибывших железнодорожным транспортом, и транспортных средств на временное хранение является проставление на свободном месте всех листов железнодорожной накладной, а также первых листов представленных документов и их копий штампа.
Проверка фактического размещения товаров в местах временного хранения осуществляется в соответствии с рекомендациями системы управления рисками.
В органе государственных доходов, расположенном в пункте пропуска, один экземпляр копий транспортных (перевозочных) и коммерческих документов с отметками о подтверждении регистрации документов, представленных для размещения товаров на временное хранение, выдается перевозчику или иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, или их представителям, а второй экземпляр копий с отметками органа государственных доходов о регистрации остается в органе государственных доходов, а в органе государственных доходов назначения таким подтверждением является транзитная декларация с отметками органа государственных доходов о регистрации, которая выдается перевозчику или иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, или их представителям.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.