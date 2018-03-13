Бороться с коррупционерами в Алматы предлагают с помощью Библии и Корана

Избегать пороков сребролюбия призвали в южном мегаполисе.

На заседании Клуба лидеров религиозных объединений Алматы, где речь шла о коррупции, прозвучало предложение вывешивать в городе баннеры со словами из Библии и Корана о коррупции. Руководитель управления по делам религий обещал рассмотреть эту идею, сообщает Zakon.kz.

В повестке дня стоял вопрос о борьбе с коррупцией. Лидеры религиозных объединений подошли к его обсуждению не формально, а очень серьезно. Так, главный имам города Алматы Еркинбек Шохаев отметил, что это глобальная проблема во всем мире и эта болезнь не обошла стороной и нашу страну.

- Она тормозит развитие прогресса целых наций и народов, страдают люди, рушатся семьи, - говорит он. - Ислам по определению не может поощрять экономическую и социальную несправедливость, коррупцию. В священном Коране говорится: «Не пожирайте между собой бесправно чужого имущества и не подкупайте деятелей суда, чтобы приобрести себе чужое имущество, это будет сознательный грех». Это опасное явление в исламе считается грехом. Тот, кто идет на это преступление совершает сознательный грех. Иногда человек, пользуясь своим служебным положением, злоупотребляет им, но этому нет оправдания.

Имам напомнил, что с точки зрения ислама, греховным является как дача, так и получение взятки. Пророк Мухаммад (мир ему), проклял того, кто предлагает взятку и того, кто берет взятку, и того, кто является посредником при ее передаче.

«От коррупции страдают все и нам сообща нужно бороться против нее, это большая проблема в обществе, государстве», считает священнослужитель.

Свою точку зрения выразил и заместитель руководителя отдела по взаимоотношению церкви и общества ПЦК диакон Виталий Быструшкин: «О коррупции говорят все, с её проявлениями в жизни люди сталкиваются чуть ли не повсеместно и ежедневно. Нарушил правила дорожного движения – не беда, можно решить проблему на месте при помощи определенной суммы денег. Хочешь, чтобы твой ребенок поступил в хорошую школу или вуз – надо найти нужный контакт с директором школы или деканом факультета… Примеров так называемой бытовой коррупции «несть числа», но это только вершина айсберга. Не стоит забывать и про деловую коррупцию (коммерческий подкуп-откаты, участие в схемах по «нецелевому» расходованию бюджетных средств и т.д.) и коррупцию политических кругов, силовых структур и судебной системы, совокупный негативный эффект от которых исчисляется огромными для казахстанской экономики суммами – миллиардами и триллионами тенге.

Какие чувства и настроения будут царить в обществе, если опыт соприкосновения с коррупцией формирует у граждан комплекс беспомощности и беззащитности, убежденности, что за все нужно платить и все можно решить с помощью денег? Это в корне подрывает основы государства, дезинтегрирует общество, вызывает всеобщую социальную апатию, правовой нигилизм, недоверие любому представителю власти. В результате этого нарастает социальная напряженность, особенно среди молодежи и так называемого среднего класса – экономически наиболее активной части нашего народа, считает диакон.

Церковь постоянно возвышает свой голос, призывая и верующих, и неверующих избегать пороков сребролюбия, хищения и лихоимства, ведущих людей к духовной гибели, бескомпромиссно бороться с ними. И в Ветхом, и в Новом Завете мы найдем порицание и прямой запрет на то, что сегодня называется коррупционным поведением: «…не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Уже в новозаветные времена апостол Павел предупреждает об опасности стремления к обогащению как самоцели: «желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям».

- Человеческие страсти любостяжания, сребролюбия и неправедного обогащения постепенно захватывают человека, заглушают голос его совести, уподобляя его ненасытному хищному зверю, жаждущему все большей добычи, - продолжает диакон. - Люди, имевшие тот или иной коррупционный опыт, свидетельствуют, что поначалу приходится искать некие внутренние оправдания своим поступкам: «мне государство недоплачивает за мой труд», «я не в состоянии жить на эти деньги», «я решаю вопросы для бизнеса и вправе рассчитывать на некую благодарность», «я же никого не убиваю и не граблю»... Рано или поздно эти внутренние установки превращаются в твердую позицию, и сам человек уже не сомневается в своей правоте. Очень сложно остановиться и переосмыслить свое поведение, когда рядом течет такой соблазнительный финансовый поток, от которого можно получить свою выгоду. Со временем все возможные и невозможные потребности человека уже удовлетворены, а жажду неправедного обогащения никак нельзя утолить...

- Судьба таких людей незавидна, они избавляются от иллюзий либо на скамье подсудимых, либо бегут за границу, спасая себя и свои капиталы, либо всю жизнь «решают вопросы» собственной безопасности и сохранности активов, - считает Виталий Быструшкин. - Примеров в современной истории предостаточно. Воистину сбываются слова, сказанные Христом Спасителем: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

Он убежден, что совместные усилия государства, общественности, религиозных лидеров способны вызвать глубокую ответственность в борьбе с коррупцией и серьезно сократить её масштабы в нашей стране.

Говоря о том, как можно сократить масштабы коррупции в Алматы, пастор Евангелическо-Лютеранской церкви Геннадий Хонин предложил вывешивать в городе баннеры со словами из Библии и Корана о коррупции. Руководитель управления по делам религий г. Алматы Айдар Есенбеков обещал рассмотреть эту идею.

Пожалуй, стоит прислушаться к предложениями религиозных деятелей, ведь, как сказал руководитель управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Елнар Игиликов, «антикоррупционные меры зачастую воспринимаются людьми как бессистемная, поверхностная работа с низким результатом. По мнению населения, борьба с коррупцией это задача государства. Подобное отношение, укоренившиеся в обществе недоверие и стереотипы значительно ослабляют противодействие коррупции».

Торгын Нурсеитова

(Фото автора)

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