Microsoft добавляет в виртуальную реальность осязание

Концепт одного из устройств, CLAW (англ. "коготь"), обеспечивает тактильную отдачу, давая возможность ощутить форму, твердость и границы предметов в VR, проводя по ним указательным пальцем.

Инженеры исследовательского подразделения Microsoft Research разработали несколько контроллеров, позволяющих не только взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности, но и буквально чувствовать их в руках. Концепт одного из устройств, CLAW (англ. "коготь"), обеспечивает тактильную отдачу, давая возможность ощутить форму, твердость и границы предметов в VR, проводя по ним указательным пальцем, сообщает vesti.ru.

Имитация физического контакта достигается за счет сочетания датчиков силы нажатия, сервомоторов и виброгенератора. CLAW позволяет, например, воспроизвести ощущения при стрельбе из огнестрельного оружия, прикосновения к неровной текстуре или сжатия мягких объектов.

Второе устройство — Haptic Links — представляет собой два контроллера, скрепленных вместе. Оно имитирует осязательные ощущения от управления автомобилем или мотоциклом, а также стрельбы из лука, двух пистолетов или дробовика.

Конструкция Haptic Revolver предусматривает наличие небольшого тактильного барабана, вращающегося под пальцем, что позволяет находиться в постоянном контакте с виртуальной текстурой.

При игре в покер пользователь сможет четко различать, когда он трогает пластиковую фишку, поверхность стола или игральную карту, а во время набора текста — понимать, где находятся клавиши, а где пространство между ними. Концепт Haptic Revolver, по мнению издания Gizmodo, из всех представленных в наименьшей степени напоминает будущий коммерческий продукт, скорее являясь пока лишь демонстрацией технологии.

Еще один интересный проект Microsoft — трость с виброоткликом Canetroller, работающая в связке с шлемом HTC Vive (он используется только для отслеживания местоположения пользователя, не отображая ничего) и позволяющая людям с ослабленным зрением "осязать" виртуальные объекты. При прикосновении к виртуальному предмету движение трости автоматически активирует тормозной механизм, надеваемый на пояс.

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