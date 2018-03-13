ХК «Сарыарка» остался без главного тренера
13 марта 2018, 15:52
Дмитрий Крамаренко и Дмитрий Кокорев покинули тренерский штаб "Сарыарки"
По обоюдному согласию карагандинская «Сарыарка» расторгла контракт с главным тренером Дмитрием Крамаренко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
«"Сарыарка" расторг контракты с главным тренером Дмитрием Крамаренко и старшим тренером Дмитрием Кокоревым. ХК "Сарыарка" благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!»,- говорится в сообщении.
В этом сезоне карагандинский клуб впервые в своей истории вылетела в первом раунде плей-офф.
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