ХК «Сарыарка» остался без главного тренера

По обоюдному согласию карагандинская «Сарыарка» расторгла контракт с главным тренером Дмитрием Крамаренко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

«"Сарыарка" расторг контракты с главным тренером Дмитрием Крамаренко и старшим тренером Дмитрием Кокоревым. ХК "Сарыарка" благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!»,- говорится в сообщении.

В этом сезоне карагандинский клуб впервые в своей истории вылетела в первом раунде плей-офф.