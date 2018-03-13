Сагинтаев провел заседание Координационного совета по взаимодействию с МФО

12 марта в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с международными финансовыми организациями (МФО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе заседания рассмотрен проект Плана действий по взаимодействию с ОЭСР, предусматривающего имплементацию рекомендаций Организации по направлениям развития инноваций, малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционной политики, повышения региональной конкурентоспособности. Также обсужден ход реализации совместных проектов с МФО на основе государственно-частного партнерства.

С 2015 года Казахстан и ОЭСР вступили в фазу активного взаимодействия в рамках подписанной Страновой программы сотрудничества. Страновая программа предусматривает присоединение Казахстана к 29 основным правовым инструментам ОЭСР. На сегодня Казахстан присоединился к 17 правовым инструментам, в текущем году планируется присоединение к оставшимся 12-ти.

Рекомендации ОЭСР в рамках проведенных Обзоров включены в национальную Дорожную карту по реализации рекомендаций ОЭСР (от 07.09.2017).