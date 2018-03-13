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Украинско-казахстанский клип сняли Дорн и Молданазар

Трек называется Kaida.

Фото : 13 марта 2018, 16:06

Иван Дорн и Галымжан Молданазар записали совместный трек, передает Zakon.kz.

Композиция под названием "Kaida" была опубликована на Youtube канале украинского певца.

"Песня написана на двух языках - украинском и казахском и является по-настоящему первым подобным мультикультурным фичерингом", - говорится в описании под видео.

"Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним посотрудничать! Два года спустя мы наконец-то сели за фит. Процесс тек как по маслу - так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем! Фит получился абсолютно неординарным для нас обоих!", - написал Дорн в соцсети.

"Вообще казахские музыканты редко сотрудничают с зарубежными коллегами, может быть по причине языковых барьеров. Так что наша коллаборация это уникальный опыт, чистый эксперимент и большое удовольствие!", - сообщил Молданазар.


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