Мангистауская делегация подписала 4 важных меморандума в ОАЭ

11 марта начался рабочий визит делегации Мангистауской области во главе с акимом Ералы Тугжановым в Объединенные Арабские Эмираты.

По итогам деловых встреч с инвесторами из ОАЭ было подписаны документы по реализации проектов: строительство 35ти этажного многофункционального комплекса, логистического и индустриального парка, открытие нового авиасообщения «Fly Dubai», сотрудничество СПК «Каспий» с Промышленной палатой Абу-Даби передает пресс-служба акима Мангистауской области.

Первый меморандум - о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» между Акиматом Мангистауской области и Суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority. 35ти этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес центр и отель, планируют построить в Актау. Как подчеркивается в документе, работы по проекту строительства будут проводиться с внедрением элементов цифровых технологий.

Это будет содействовать трудоустройству местного населения. Также будут привлекаться казахстанские строительные компании и производители стройматериалов для реализации этого проекта

Второй меморандум о сотрудничестве по усилению инвестиционного и делового сотрудничества подписан между АО «Национальная Компания «Социально-Предпринимательская Корпорация «Каспий» и Торгово-Промышленная Палата Абу-Даби. Стороны договорились об обеспечение прямых контактов между предпринимателями двух стран и обсуждению вопросов реализации совместных инвестиционных проектов.

Также планируется привлечение иностранных инвестиций, новых технологий, ресурсов в Мангистаускую область, с целью повышения конкурентоспособности региона на национальном и международном уровнях посредством диверсификации экономики.

Третий меморандум подписан между Аэропортом г. Актау и авиакомпанией «Fly Dubai». В документе говорится о создании условий для открытия и развития сообщения между Мангистауской областью и городом Дубай/ОАЭ. Авиакомпания «Fly Dubai» с октября 2018 года откроет новый регулярный рейс Дубай-Актау- Дубай на сезон 2018/2019 гг. АО «Международный аэропорт Актау» окажет поддержку в организации соответствующего аэропортового и наземного обслуживания, а также выгодную ценовую политику.

Четвертый меморандум подписан между председателем правления АО СЭЗ «Морпорт Актау» Бауржаном Кайратовым и представителем компании PBP Holdings LTD Марком Ронгом. В документе говорится о сотрудничестве с целью строительства Логистического и индустриального парка площадью 60 га и объемом инвестиций 50 млн дол США.

Все деловые переговоры Мангистауских бизнесменов с арабскими инвесторами последовали после официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ОАЭ в январе 2017 года. Тогд а в Дубае состоялась официальная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и компанией «DP World» в целях развития СЭЗ «Морпорт Актау». Компания «DP World» является одним из крупнейших мировых портовых операторов - свыше 60 терминалов на шести континентах.

В ходе визита аким Мангистауской области Ералы Тугжанов и казахстанская бизнес-делегация провела переговоры с руководством компании «DP World». Аким Ералы Тугжанов внес конкретные предложения.

«Предлагаем на первоначальном этапе заключить договор сроком на 12 месяцев, с возможностью пролонгации. Также в качестве альтернативного варианта сотрудничества предлагаем взять под управление одну из субзон СЭЗ «Морпорт Актау», с условием дальнейшего развития путем привлечения инвестиций согласно приоритетным направлениям. Вместе с тем, необходимо рассматривать СЭЗ «Морпорт Актау» как территорию для привлечения инвестиций и размещения высокотехнологических производств», - сказал Ералы Тугжанов.

По итогам переговоров были конкретизированы детали меморандума между акиматом Мангистауской области и компанией. Компания «DP World» предложило сотрудничество в управлении АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

Затем аким Ералы Тугжанов вместе с рабочей делегацией посетил СЭЗ «Jebel Ali Free Zone». Порт «Jebel Ali Free Zone» занимает 9 место из 50 лучших в мире контейнерных морских портов. Это важный перевалочный комплекс в логистической системе реэкспортной (транзитной) торговли. Так, ОАЭ ежегодно импортируют в среднем 1,6 млн. тонн пшеницы. В среднем на внутреннее потребление уходит 1,2 млн. тонн, остальное количество реэкспортируется.

На основании заключения Предварительного договора между ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» и DPWorld, ведется работа по детальному анализу бизнес процессов, маркетинговой деятельности и прочим вопросам деятельности АМСТ. Реализация данных проектов повысит конкурентоспособность Казахстана, как транзитного государства в Центральной Азии на рынке транспортных услуги обеспечит привлекательность грузоперевозок на маршруте Шелкового пути с выходом на рынки Залива, Кавказа, Турции и Южной Европы.

12 марта прошел казахстанско-эмиратский бизнес форум во главе с Шейхом Сурур Бин Мухамед Аль Нахайяном и акимом Мангистауской области Ералы Тугжанова для укрепления отношений между предпринимателями Абу-Даби и Мангистау в сфере авиаперевозок, информационных технологии и нефтяной отрасли.

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