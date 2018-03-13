Д. Акишев: Ситуация на валютном рынке стабильна

Ситуация на валютном рынке стабильна. Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, складываются благоприятно. Об этом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании Правительства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что за январь-февраль тенге укрепился на 3,6% до 320,30 тенге за доллар США. Золотовалютные резервы Национального Банка на конец февраля составили 31,4 млрд. долларов США. Рост с начала года на 2,2%. Активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года оцениваются в 59,4 млрд. долл. США. Общие международные резервы составили 90,8 млрд. долларов США.

«Объем депозитов на конец января составил 17,1 трлн. тенге, сезонно снизившись за месяц на 2,2%. Вклады в иностранной валюте сократились на 6,9%, вклады в тенге выросли на 2,1%. В результате доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 45,4%», - рассказал Д. Акишев.

Глава финрегулятора подчеркнул, что кредитование банками экономики восстанавливается.

«В январе текущего года объем выдачи новых кредитов составил 830 млрд. тенге, что на 44% больше показателя января 2017 года. Общий объем кредитов экономике по состоянию на конец января 2018 года составил 12,5 трлн. тенге», - рассказал Д. Акишев.