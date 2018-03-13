Промышленная палата Абу-Даби планирует работать с бизнесменами Мангистау
Стороны договорились об обеспечение прямых контактов между предпринимателями двух стран и обсуждению вопросов реализации совместных инвестиционных проектов.
В рамках делового визита Мангистауской делегации во главе с акимом области Ералы Тугжановым в ОАЭ, был подписан Меморандум о сотрудничестве по усилению инвестиционного и делового сотрудничества передает пресс-служба акима Мангистауской области.
Документ подписан между АО «Национальная Компания «Социально-Предпринимательская Корпорация «Каспий» и Торгово-Промышленная Палата Абу-Даби.
Стороны договорились об обеспечение прямых контактов между предпринимателями двух стран и обсуждению вопросов реализации совместных инвестиционных проектов. Также планируется привлечение иностранных инвестиций, новых технологий, ресурсов в Мангистаускую область, с целью повышения конкурентоспособности региона на национальном и международном уровнях посредством диверсификации экономики.
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