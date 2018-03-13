Когда банки начнут давать ипотеку под 7 процентов

В Нацбанке пока не определились с рядом ключевых параметров программы "7-20-25".

Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков предполагает, что программа "7-20-25", способная удешевить ипотеку в Казахстане, заработает со второго полугодия нынешнего года, при этом и он сам, и глава Нацбанка Данияр Акишев признают – часть вопросов по этой программе до сих пор не решена, передает Sputnik.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 марта озвучил пять социальных инициатив государства, в числе которых открытие новой программы ипотечного кредитования с выдачей кредитов под 7% годовых с первоначальным взносом в 20% от стоимости жилья на срок до 25 лет.

На разработку "Дорожной карты" по всем пяти инициативам правительство отвело себе и Нацбанку неделю, в результате чего во вторник были озвучены предварительные наработки, в том числе и по ипотечной программе, которая, помимо цифрового обозначения, получила и название "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи".

"Утверждение самой программы планируется в мае месяце, — сказал Смоляков на пресс-конференции по окончании заседания правительства во вторник. — Ожидаю, что в первом полугодии закончим все подготовительные мероприятия, и с начала второго полугодия банки начнут выдавать кредиты по новой программе. И как только сформируется первый пул этих кредитов, наша дочерняя организация сможет осуществить выкуп этих кредитов, то есть запустится уже сам механизм", — добавил он.

При этом и по его признанию, и по признанию председателя Нацбанка Данияра Акишева, все проблемные вопросы программы еще не утрясены. В частности, не решен ключевой вопрос запуска программы − вопрос конкретных требований к потенциальному заемщику: ясно только, что он должен быть платежеспособен, а вот насколько, пока непонятно.

Глава Нацбанка во время своего выступления на заседании правительства предпочитал говорить о нижней планке программы, приводя в пример займ на 7 миллионов тенге – при раскладе "7-20-25" ежемесячный платеж по нему составит примерно 50 тысяч тенге. Смоляков шагнул дальше, взяв в качестве примера квартиру стоимостью 20 миллионов – и там ежемесячная плата составит 140 тысяч тенге.

При этом Смоляков подчеркивает, что стоимость квартиры в 20 миллионов тенге – не утвержденный окончательно потолок по этой программе, а некий ориентир "средневзвешанной" стоимости жилья по стране.

Тем не менее в Нацбанке уверены, что новые условия станут катализатором спроса на жилье: по данным Смолякова, казахстанские банки ежегодно выдают в качестве ипотечных займов от 70 до 80 миллиардов тенге. По расчетам же Нацбанка, прирост этого объема за счет реализации программы составит как минимум 30-40%.

Так ли это на самом деле, станет ясно в самое ближайшее время, когда начнут поступать первые заявки на участие в этой программе и станет ясно, насколько среднестатистический казахстанец, желающий купить квартиру, соответствует правилам, разработанным Нацбанком Казахстана.

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