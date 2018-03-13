Представлен проект Дорожной карты «Пяти социальных инициатив Президента»

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании Правительства представил проект Дорожной карты по реализации «Пяти социальных инициатив Президента», сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта была разработана совместно с государственными органами и Национальным Банком. В процессе формирования Дорожной карты были детально проработаны мероприятия и сроки их исполнения.

Министр перечислил план мероприятий по каждому из пяти направлений.

Так, основным исполнителем по приобретению жилья направлению является Нацбанк. Со стороны Правительства - министерство по инвестициям и развитию.

«Основные мероприятия касаются утверждения Программы «7 - 20 - 25» и изменений в нормативные правовые акты для ее реализации. До июля будет создана специальная дочерняя организация для выкупа ипотечных кредитов. Кроме того, планируется рассмотреть увеличение финансирования программы «Нұрлы жер» на инфраструктуру в размере 20 млрд. тенге в год и внесение коррективов в нее с учетом норм Программы «7 - 20 - 25», - сказал Сулейменов на заседании Правительства.

Министерство национальной экономки является исполнителем в снижении налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников.

«В рамках данного направления планируется выработать предложения по изменению норм налогового законодательства. Будет проработан вопрос снижения размера индивидуального подоходного налога работникам с низким размером заработной платы. Планируется рассмотреть порядок обложения и механизм администрирования ИПН. Кроме того, будут изучены возможности внедрения прогрессивной шкалы ИПН», - сказал он.

По его словам, мероприятия будут завершены в августе. Однако внедрение нового механизма вступит в силу с 1 января 2019 года в связи с началом нового налогового периода.

В вопросах повышения доступности и качества высшего образования исполнителем стало министерство образования и науки.

«По этому направлению в рамках уточнению бюджета планируется увеличить государственные образовательные заказы с упором на технические специальности. Будут проработаны вопросы по развитию инфраструктуры системы образования. К апрелю будут разработаны проекты постановлений Правительства для увеличения грантов по техническим и сельскохозяйственным специальностям. Планируется определить механизмы и разработать законодательные поправки по строительству общежитий на принципах государственно-частного партнёрства», - сообщил Сулейменов.

Он отметил, что до конца мая акимами будут определены земельные участки вблизи территорий вузов и колледжей для строительства общежитий и подведены инженерные коммуникации.

За Министерством труда и социальной защиты населения закреплено расширение микрокредитования.

«По линии данного направления в мае планируется внести коррективы в Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Изменения будут направлены на увеличение финансирования микрокредитования в городах и сельской местности и содействие развитию предпринимательства. Будут выработаны механизмы предоставления микрокредитов на реализацию проектов по якорным кооперациям вокруг крупных сельхозпредприятий», - рассказал министр.

Кроме того, планируется выработать подходы финансирования микрофинансовых организаций на беззалоговой основе.

Министерство энергетики будет отвечать за дальнейшей газификацией.

Данное направление сконцентрировано на строительстве первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка».

«К июню будут определены схемы и условий финансирования проекта. Планируется привлечь средства у МФО таких как ЕБРР, ЕАБР и другие. Акимами уже в июне будут выделены земельные участки по линии магистрального газопровода. Датой церемония старта Проекта определен июль. Завершение строительства газопровода запланировано в феврале следующего года», - отметил Тимур Сулейменов.

В целом дорожная карта состоит из 35 мероприятий. В части законодательного обеспечения предусматривается изменения в 3 Кодекса, 12 законов, 6 постановлений Правительства и 3 постановлений Правления Национального Банка. Также планируется принять ряд приказов министров и постановлений акиматов.

После утверждения предлагаемой Дорожной карты центральными и местными исполнительными органами будет незамедлительно начата реализация социальных проектов Главы государства.