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В Алматы из-за дождя объявлено штормовое предупреждение

В городе сохранится положительный температурный фон.

Фото : v-kurse.ru13 марта 2018, 16:37

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромета» сообщает о сильных осадках в южной столице, передает Zakon.kz.

"16 марта в Алматинской области и в городе Алматы ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в городе сохранится положительный температурный фон. Это приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки.


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