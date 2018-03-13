Курильщики чаще сходят с ума и страдают от психических расстройств

Финские учёные доказали прямую связь между курением и влиянием вредных веществ на нервную систему.

Учёные из финской академии наук выяснили, что всего 10 сигарет в день могут спровоцировать развитие тяжёлых психических расстройств, пишет Life.ru.

В группу риска попали люди, которые начали курить ещё в юности — по мнению финских учёных, частое и длительное курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном мозге и нервной системе.

В течение нескольких десятков лет учёные наблюдали за шестью тысячами людей, проходивших регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали детали питания и образа жизни, но и делились с учёными и медиками сведениями о наличии/отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.

По данным учёных, сбои в работе нервной системы, вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные неконтролируемые "отключения" — психические срывы, результатом которых могут стать тяжёлые заболевания, такие как биполярное аффективное расстройство, шизофрения и деменция.

Сергей Андреев

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