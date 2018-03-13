Река Базар вышла из берегов в ВКО
На месте работают 35 человек и пять единиц техники.
Интенсивное таяние снега привело к подъему уровня воды в реке Базар в Тарбагатайском районе. Об этом сообщили в ДЧС ВКО, передает Zakon.kz.
"В настоящее время силами районного ЧС и местного исполнительного органа ведется активная работа по отводу воды от жилого массива. Территория закладывается мешкотарой и инертными материалами. Четыре дворовые территории и хоз.постройки подтоплены. Силы и средства направлены на защиту домов и обеспечение безопасности граждан", - сообщили в ДЧС.
На месте работают 35 человек и пять единиц техники. Работа координируется оперативным штабом ДЧС ВКО. Водоотвод каналов производится и в Шемонаихинском районе, в селе Верх-Уба. Из-за перепада температуры наружного воздуха подтоплены четыре дворовых участка. На месте справляются силы и средства местного акимата.
"Тем временем в Аягозском районе в эвакуационном пункте находится 74 человека, из них 42 ребенка. Население обеспечено горячим питанием. Людям оказывается психологическая поддержка. 260 человек вернулись в свои дома. Еще 70 продолжают оставаться у родственников. Обследование домов комиссией по установлению количества разрушенных и непригодных для проживания, продолжается", - заключили в ДЧС.
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