Река Базар вышла из берегов в ВКО

На месте работают 35 человек и пять единиц техники.

Интенсивное таяние снега привело к подъему уровня воды в реке Базар в Тарбагатайском районе. Об этом сообщили в ДЧС ВКО, передает Zakon.kz.

"В настоящее время силами районного ЧС и местного исполнительного органа ведется активная работа по отводу воды от жилого массива. Территория закладывается мешкотарой и инертными материалами. Четыре дворовые территории и хоз.постройки подтоплены. Силы и средства направлены на защиту домов и обеспечение безопасности граждан", - сообщили в ДЧС.

На месте работают 35 человек и пять единиц техники. Работа координируется оперативным штабом ДЧС ВКО. Водоотвод каналов производится и в Шемонаихинском районе, в селе Верх-Уба. Из-за перепада температуры наружного воздуха подтоплены четыре дворовых участка. На месте справляются силы и средства местного акимата.

"Тем временем в Аягозском районе в эвакуационном пункте находится 74 человека, из них 42 ребенка. Население обеспечено горячим питанием. Людям оказывается психологическая поддержка. 260 человек вернулись в свои дома. Еще 70 продолжают оставаться у родственников. Обследование домов комиссией по установлению количества разрушенных и непригодных для проживания, продолжается", - заключили в ДЧС.

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