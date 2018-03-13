В ЕС спиннеры попали в список опасных для здоровья товаров

В сообщении говорится, что спиннер не соответствует стандартам безопасности ЕС, и содержится рекомендация запретить продажу таких игрушек.

Европейская комиссия обновила по итогам 2017 года список непродовольственных товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья. В доклад вошла и игрушка-спиннер, получившая популярность в прошлом году, передает РБК.

Спиннер внесен в систему быстрого оповещения о представляющих опасность товарах. Эта система действует на общеевропейской основе и позволяет быстро передавать информацию об изъятых из продажи или признанных небезопасными товарах. Если в какой-либо стране, поддерживающей систему, товар признают небезопасным, сообщение об этом распространяется между всеми государствами-участниками. На сайте комиссии указывается, что в 2017 году через систему быстрого оповещения о представляющих опасность товарах прошло порядка 2 тыс. сообщений.

Письмо пресс-службы ЕК о выпуске нового отчета сопровождается изображением спиннера. В докладе комиссии эти игрушки также оказались на первом месте в перечне опасных товаров. «Проверки, проведенные в отношении некоторых образцов спиннеров, выявили проблемы, особенно с моделями, которые используют миниатюрные элементы питания», — говорится в докладе. Подобные батарейки используются для подсветки игрушки. Авторы доклада пояснили, что дети могут проглотить их, а это может привести к ожогам пищевода или кишечника. Кроме того, миниатюрные детали используются в самой конструкции спиннера. В докладе также отмечается, что в европейских странах были зафиксированы случаи, когда дети проглатывали такие детали и требовалось неотложное медицинское вмешательство.

В документе приводится пример сообщения, попавшего в систему быстрого оповещения, из Люксембурга. В нем говорится, что спиннер не соответствует стандартам безопасности ЕС, и содержится рекомендация запретить продажу таких игрушек.

Именно игрушки оказались на первом месте в списке категорий товаров, наиболее часто попадавших в систему оповещения об опасности в 2017 году: на них приходится 29% оповещений (636 раз). На втором месте — автомобили (20%, 436 раз). Большинство небезопасных товаров поступило в Европу из Китая и Гонконга.

Спиннер представляет собой вертушку, сделанную из нескольких колец с подшипниками, которую можно крутить между пальцами. Они были изобретены в начале 1990-х годов в США, а в конце 2016-го получили широкое распространение во всем мире. В июне 2017 года спиннер возглавил топ-5 запросов на торговой интернет-площадке AliExpress.

В июле Роспотребнадзор начал проверку на предмет безопасности спиннеров для здоровья детей. Тому причиной в ведомстве назвали «тревогу родительского и преподавательского сообщества». В октябре Роспотребнадзор по итогам проверки сообщил, что спиннеры безопасны для психического здоровья. Однако, как и в отчете Европейской комиссии, в российском ведомстве указали на их опасность для маленьких детей из-за множества мелких элементов.

Георгий Тадтаев

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