Ольга Бузова выступает на обезболивающих

Она хромает, мучается от боли, рассказал её пиар-директор.

Во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова получила серьёзную травму — неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из зала Бузову увезли на скорой, пишет Life.ru.

Когда Ольга вернулась в Москву, врачи в больнице сделали снимок и поставили диагноз "растяжение". Певице и телеведущей они прописали полный покой.

— Если будет и дальше так прыгать, то ситуация может усугубиться и потребуется хирургическое вмешательство! — рассказали "Стархиту" медики. — Сейчас пациентке нужна реабилитация. А это может занять несколько месяцев.

После инцидента Бузова взяла отгул и отдыхала дома.

— Она хромает, мучается от боли, — рассказал "Стархиту" её пиар-директор Антон Богославский. — Врачи советовали соблюдать постельный режим, но переубедить Олю невозможно: она всё равно выходит на сцену, превозмогая себя. Мы все очень переживаем, советуем взять паузу.

Бузова не слушает ни докторов, ни друзей. Тем более график расписан на месяцы вперёд — каждый день у Бузовой то спектакль "Мужчина нарасхват", то концерт. Чтобы нормально передвигаться, артистка принимает сильные препараты, также ей делают внутрисуставные инъекции.

Маргарита Румянцева

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