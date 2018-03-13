В Таджикистане востребованы нефть и коммунальная техника из Казахстана

Сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства.

Из-за развития железнодорожной отрасли в Таджикистане востребованы казахстанские локомотивы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов, сообщает МИА «Казинформ».

«Перспективные товарные позиции Казахстана в Таджикистане - это нефть, автомобили, коммунальная техника, городские автобусы, продукции для железнодорожной отрасли, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны. Вы знаете, что на заводе General Electric локомотивы нового поколения Evolution. Уже поставлены четыре локомотива в Таджикистан. В настоящее время у них наблюдается оживление железнодорожной отрасли. Они ее реорганизовывают, строят новые дороги. Государство уделяет большое внимание на то, чтобы проложить железнодорожные магистрали во все регионы страны, поэтому казахстанские локомотивы там востребованы и успешно эксплуатируются. Еще подписан контракт на поставку двух локомотивов - один поставлен, один - в процессе. Также для Таджикистана представляет интерес продукция наших рельсобалочных заводов», - рассказал он журналистам.

Между тем, Нурлан Сейтимов отметил, что в настоящее время сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства.

«Взаимодействие в политической сфере находится на высоком уровне. Фундаментальные основы этому были заложены президентами Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном. Главы государств регулярно встречаются в ходе взаимных официальных визитов, а также на различных международных площадках», - отметил он.

Дипломат особо подчеркнул, что у Казахстана и Таджикистана - схожие позиции по многим актуальным вопросам международной повестки дня.

«Мы оказываем взаимную поддержку внешнеполитических инициатив друг друга. Так, к примеру, Таджикистан поддержал кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, членство нашей страны во Всемирной торговой организации, инициативу о создании в Астане Исламской организации по продовольственной безопасности и заявку Казахстана на проведение выставки ЭКСПО-2017», - рассказал он.

В настоящее время, отметил посол, усилия правительств двух стран направлены на создание необходимых условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Как ранее сообщала пресс-служба Акорды, 14 марта по приглашению Нурсултана Назарбаева в Казахстан с официальным визитом прибудет Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В рамках визита главы двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном установлены 7 января 1993 году. По итогам 2017 года объем товарооборота между странами составил 776 миллионов долларов, что больше на 31,5% по сравнению с 2016 годом. По данным статагентства Таджикистана, Казахстан занимает первое место среди основных торговых партнеров этой страны по объему экспорта.





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