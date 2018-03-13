Арендаторов алматинских подземок переселят в ТЦ и на рынки

Взамен киосков предпринимателям предоставят торговые места на льготных условиях.

Арендаторам торговых точек в подземных переходах Алматы предоставят места в ТЦ и на рынках города, сообщает krisha.kz со ссылкой на городской акимат.

Отмечается, что взамен демонтированных киосков предпринимателям предоставят свободные торговые места на льготных условиях.

Так, в Ауэзовском районе арендаторы смогут разместиться в гипермаркете «Метро» и на рынке «Сары-Арка», в Алмалинском — в ТД «Арена», «Атриум», «Детский мир» или на рынках «Жулдыз», «Тулпар», «Барыс», «Саламат», «Береке» и «Никольский» (всего 92 места).

В случае с Жетысуским и Медеуским районами речь идёт о ТЦ «Алтын Тараз», «Мерей» и «Алма», «Азия», «Мега Тау» соответственно.

В Бостандыкском районе бизнесменам предоставят 3 235 торговых мест в 19 ТД и ТЦ района. Арендаторам же подземок в Алатауском и Наурызбайском предложены свободные торговые места на рынках районов и в ТЦ города.

В Турксибском районе места не предоставлялись, поскольку в местных подземках торговые точки отсутствуют.

При этом руководство районных акиматов разъяснило всем арендаторам условия кредитования МСБ по действующим госпрограммам.

Ранее «Крыша» сообщала, что в настоящее время с большинством торговцев договоры аренды или субаренды расторгнуты. В подземках начался демонтаж торговых точек. На разработку ПСД 48 подземных переходов предусмотрено порядка 360 млн тенге.

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