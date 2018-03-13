В Астане изменят движение некоторых автобусных маршрутов

Это временная мера и связанна с ограничением движения транспорта по улице Дукенулы.

Схемы движения автобусных маршрутов № 14 и 48 временно изменят в Астане, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В связи с ограничением движения транспорта по улице Дукенулы, на участке от улицы Айманова до Валиханова будут изменены схемы маршрутов с 14 марта по 1 мая 2018 года.

В акимате отметили, что движение автобусов будет перенесено с улицы Дукенулы на проспект Богенбай батыра.

Движение маршрута № 52 до проспекта Богенбай батыра будет оставаться без изменений, далее автобус повернет налево на проспект Богенбай батыра, затем направо на улицу Айманова, направо на улицу Дукенулы, еще раз направо на улицу Валиханова, далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении движение будет осуществляться по ранее утвержденной схеме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!