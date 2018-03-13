Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане изменят движение некоторых автобусных маршрутов

Это временная мера и связанна с ограничением движения транспорта по улице Дукенулы.

Фото : Волгоград 113 марта 2018, 18:23

Схемы движения автобусных маршрутов № 14 и 48 временно изменят в Астане, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В связи с ограничением движения транспорта по улице Дукенулы, на участке от улицы Айманова до Валиханова будут изменены схемы маршрутов с 14 марта по 1 мая 2018 года.

В акимате отметили, что движение автобусов будет перенесено с улицы Дукенулы на проспект Богенбай батыра.

Движение маршрута № 52 до проспекта Богенбай батыра будет оставаться без изменений, далее автобус повернет налево на проспект Богенбай батыра, затем направо на улицу Айманова, направо на улицу Дукенулы, еще раз направо на улицу Валиханова, далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении движение будет осуществляться по ранее утвержденной схеме.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты