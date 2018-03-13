АДГСПК и Счетный комитет договорились о взаимодействии

По обоюдному мнению, межведомственное взаимодействие будет способствовать снижению коррупционных рисков.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и Председатель Счетного комитета Наталья Годунова подписали соглашение о взаимодействии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Соглашение направлено на консолидацию совместных усилий по профилактике и пресечению коррупционных правонарушений в деятельности Счетного комитета и на объектах аудита, устранению причин и условий, способствующих им.

Сотрудничество предусматривает обмен информацией о возможных коррупционных рисках в работе высшего органа государственного аудита, в том числе посредством интеграции ведомственных информационных систем, проведение внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Счетного комитета на предмет выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах и в организационно-управленческом процессе.

Также согласно подписанному документу предусмотрено проведение мероприятий, направленных на выявление и предупреждение коррупционных проявлений со стороны работников Счетного комитета и объектов аудита.

Кроме того, стороны договорились о проведении семинаров (лекций, тренингов, технической учебы), совместных мероприятий, способствующих повышению имиджа государственной службы и формированию нетерпимости к коррупционным правонарушениям.

По обоюдному мнению сторон, межведомственное взаимодействие будет способствовать снижению коррупционных рисков, а также повышению качества работы по проверке эффективности использования бюджетных средств и активов государства.

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