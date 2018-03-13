Назначен новый вице-министр образования и науки

Им стал Талгат Ешенкулов.

Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана.

"Постановлением правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром образования и науки РК временно, на период отпуска по уходу за ребенком Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны", - говорится в сообщении.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

В 1999 году окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в 2000 году — университет "Кайнар", в 2010 году — Академию государственного управления при Президенте РК.

Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению государственное и местное управление. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовой стаж:

Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО "Алма" города Тараз Жамбылской области, занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном Совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном Комитете РК. До назначения работал заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

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