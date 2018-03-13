Объем розничной торговли в Казахстане в январе-феврале увеличился на 4,1%
Объем оптовой торговли в отчетном периоде составил 2616,5 млрд тенге.
Фото : Mihkel Maripuu13 марта 2018, 19:04
В Казахстане объем розничной торговли в январе-феврале 2018 года в денежном эквиваленте составил 1258,2 млрд тенге, что на 4,1 процента больше в сопоставимых ценах показателя за аналогичный период 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Объем оптовой торговли в отчетном периоде составил 2616,5 млрд тенге, что на 8,6 процента больше в сопоставимых ценах, чем за январь-февраль прошлого года.
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