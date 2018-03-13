Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

Новым госсекретарем назначен Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает «Новая газета».

Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.





«Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!», — написал президент Соединенных Штатов.

В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.

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