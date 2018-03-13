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Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

Новым госсекретарем назначен Майк Помпео.

Фото : Голос Америки13 марта 2018, 18:59

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает «Новая газета».

Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.


«Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!», — написал президент Соединенных Штатов.

В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.


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