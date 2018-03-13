Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона
Новым госсекретарем назначен Майк Помпео.
Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает «Новая газета».
Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.
«Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!», — написал президент Соединенных Штатов.
В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.
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