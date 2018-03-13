В ЮКО один гастарбайтер убил другого

Строительная бригада завершила крупный объект в приграничном с Узбекистаном Сарыагашском районе и решила «обмыть» заработок.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО вынесен приговор гастарбайтеру - гражданину Узбекистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тimeskz.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Он не первый год приезжал в составе строительных бригад в ЮКО. Но минувший сезон стал для него печальным.

Поначалу ничто не предвещало беды. Все шло по намеченному графику. Строительная бригада завершила крупный объект в приграничном с Узбекистаном Сарыагашском районе. Хозяин с ними рассчитался. Рабочие собирались домой в Узбекистан. Им на смену приехали новички.

Один из вновь приехавших уговорил земляка «обмыть» свой - ну очень хороший заработок. Тот согласился.

Когда распивали «горькую», - поругались, потом подрались. Потом, вместе с другими рабочими, улеглись спать в одном помещении.

Но среди ночи новичок снова стал оскорблять земляка. Тот, кому они были адресованы, вышел на улицу и взял со стола нож. Вошел с ним в комнату и пригрозил обидчику:

«Если еще откроешь рот, тебе будет плохо».

И когда тот снова обрушил на него брань, ударил ножом.

Удар оказался смертельным. Раненый только смог выйти на улицу, и там рухнул замертво.

В суде обвиняемый признал вину, и даже рыдал, умолял судью пожалеть его. На оглашение приговора из Узбекистана приехала его жена.

Суд признал обвиняемого виновным по ст.99 ч.1 УК РК «Убийство» и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с содержанием в уголовно-исправительном учреждении максимальной безопасности.

Подсудимый подал апелляционную жалобу. Приговор еще не вступил в законную силу.

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