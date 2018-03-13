Премьер-министр РК встретился с главой Chevron в Евразии и на Ближнем Востоке

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с компанией в нефтегазовой отрасли.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с президентом «Шеврон Европа, Евразия, Ближний Восток. Разведка и Добыча» Джеффри Тоддом Леви, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с компанией в нефтегазовой отрасли. В частности, рассмотрены вопросы взаимодействия по ТОО «Тенгизшевройл», Карачаганакскому проекту и Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Компания «Шеврон» образована в 1879 г. под названием «Pacific Oil Coast Co». Штаб-квартира находится в Сан-Рамоне (Калифорния, США), операции ведутся в 180 странах мира. Персонал насчитывает 62 тыс. чел. Капитализация компании составляет $232 млрд.

В Казахстан «Шеврон» участвует в ТОО «Тенгизшевройл» (50%), Карачаганакском проекте (18%), Каспийском трубопроводном консорциуме (15%). Соглашение по проекту ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) было подписано 2 апреля 1993 г. между РК и компанией «Шеврон». Лицензия на разведку и добычу углеводородов выдана ТШО в 1993 г. сроком на 40 лет. План добычи нефти на 2018 г. составляет 27,8 млн т.

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), заключенного между Правительством Республики Казахстан и Альянсом компаний в лице «Бритиш Газ» («Шелл») с 29,25 %, «ENI» с 29,25 %, «Шеврон» 18 %, «Лукойл» с 13,5 % и АО «КазМунайГаз» c 10% долевыми участьями. Соглашение было подписано 18 ноября 1997 года сроком на 40 лет.

Фактическая добыча за 2017 год составила 11,2 млн т жидких углеводородов (при плане 10,7 млн т) и 18,9 млрд м3 газа (при плане 18,3 млрд м3). На 2018 г. план производства жидких углеводородов - 10,887 млн т, добычи газа - 18,37 млрд м3.

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