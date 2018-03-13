В ЮКО будут выращивать гибридный сорт кукурузы «Ладожский»

Специалисты отмечают, что климат Южно-Казахстанской области отлично подходит для возделывания данного сорта кукурузы.

В Южно-Казахстанской области по инициативе АО «НК «СПК «Шымкент» в Отырарском и Сарыагашском районах прошли семинары на тему «Современная технология по возделыванию кукурузы». В семинарах приняли участие заместители акимов вышеназванных районов, а также руководители отделов сельского хозяйства и около 100 представителей крупных крестьянских хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ходе семинара специалисты крупного российского агрохолдинга «Кубань» и казахстанской компании ТОО «Агроимпекс» рассказали фермерам о преимуществах выращивания гибридной кукурузы сорта «Ладожский». Вместе с тем, они обсудили вопросы посадки гибридной кукурузы «Ладожский» на комбикорм, и было принято решение засеять кукурузой на территории двух районов 3 гектара земли в качестве эксперимента.

Специалисты отмечают, что климат Южно-Казахстанской области отлично подходит для возделывания данного сорта кукурузы. Как отметили в акимате, данный вид кукурузы можно использовать в качестве комбинированного корма в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. При соблюдении необходимых технологий можно получить с одного гектара до 10-12 тонн урожая. К примеру, посеянная в марте культура даст урожай уже к концу лета. Вегетационный период около 98 дней. Этот сорт кукурузы характеризуется высокой засухоустойчивостью, устойчив к болезням и вредителям.





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