В штате Алабама школьный автобус рухнул в ущелье
По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.
Фото : khou.com13 марта 2018, 20:44
Туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама, есть пострадавшие, сообщает zakon.kz со ссылкой на местный телеканал WKRG.
Автобус, в котором находилось до 45 человек, возвращался в Техас после школьной экскурсии.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.
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