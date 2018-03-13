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В штате Алабама школьный автобус рухнул в ущелье

По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.

Фото : khou.com13 марта 2018, 20:44

Туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама, есть пострадавшие, сообщает zakon.kz со ссылкой на местный телеканал WKRG.

Автобус, в котором находилось до 45 человек, возвращался в Техас после школьной экскурсии.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.


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