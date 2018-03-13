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Семеро человек в ВКО на три дня оказались отрезаны от мира из-за дождей

Три дня люди питались запасом собственных продуктов.

Фото : today.kz13 марта 2018, 20:55

Спасатели Восточно-Казахстанской области эвакуировали семерых человек, застрявших на берегу разлившейся из-за дождей реки Сержиха в Глубоковском районе, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По заданым родственниками пропавших координатам выдвинулась группа спасателей обнаружила на другом берегу реки семь человек. Все эти дни люди питались запасом собственных продуктов.

Спасатели организовали веревочную страховку для снегоходов. Медицинская помощь им не понадобилась.


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