Специалисты алматинского Центра занятости искали безработных в метро

Для этого специалисты спустились в подземку и раздали буклеты с информацией.

Трудоустроить три тысячи безработных алматинцев взялись в Центре занятости населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Для этого специалисты спустились в подземку и раздали буклеты с информацией. В ней подробно изложено, как найти свое место под солнцем. По словам руководителя профильного ведомства, всего в мегаполисе около 14,5 тысяч самозанятых, нуждающихся в стабильном заработке. Львиная доля граждан официально не числится в списках безработных.

«Если смотреть, допустим, заявки от работодателей, которые к нам поступают и от учебных центров, то это те же заправщики, которые на автозаправках, потом есть продавцы, менеджеры, сейчас мы, допустим, будем обучать визажу. Макияж, визаж получается, то есть такие профессии, которые дают возможность самостоятельно человеку заниматься индивидуальным предпринимательством», - сказал директор Центра занятости населения г. Алматы Мейрам Суюндуков.

В прошлом году центр занятости переквалифицировал три тысячи человек. Курсы начнутся и этой весной. А необычная акция продолжится в автобусах и троллейбусах Алматы.

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