"GGG в юбке" рассказала о настрое к дебюту на профи-ринге в США

Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова, которую сравнивают с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, рассказала корреспонденту Vesti.kz о подготовке к дебютному поединку на профессиональном ринге.



Ее дебют намечен на 17 марта в США. Соперницей казахстанки в четырехраундовом поединке станет американка Лиза Портер(1-1-1).





- Прошедшие две недели были насыщены тренировками. На текущей недели нагрузки пошли на спад. Сейчас восстанавливаюсь. Перед боем нужно набраться сил, и подойти к поединку в хорошей форме. В целом, подготовка прошла на отлично.

Были кроссы в горы, тренировки на "физику", спарринги, длинные раунды, работа на снарядах и так далее. Тренировки были тяжелыми, но ради победы оно того стоило. Самочувствие хорошее. Со мной работала вся команда - три тренера, и каждый отвечал за свою часть подготовки. Кто-то за ОФП, кто-то за стиль. И, естественно, мой главный тренер, который не сводит с меня глаз. В воскресенье провела последний спарринг в зале Outlaw с тремя разными соперницами.Настрой, конечно, только на победу. Этот бой очень нужен моей карьере. Американская публика тоже этого ждет, и уже даже комментируют итог боя. Но забегать вперед не буду, я всегда отношусь серьезно к любой сопернице. Думаю, бой будет интересным, ведь оппонентка претендовала на пояс, а это уже о многом говорит. Но я покажу свой бокс.На вопрос, что можно сказать о Портер, как о сопернице, Аида ответила, что Лиза перспективный раскрученный боец. Боксировала за пояс NABF. До профи-бокса была в национальной сборной. Поэтому бой с ней очень престижен.