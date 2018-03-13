Автодороги в Костанайской области закрыли из-за метели
Причина, - ухудшение погодных условий.
Фото : БезФормата.Ru13 марта 2018, 21:36
Ряд дорог закрыт из-за непогоды в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета по ЧС МВД РК.
13.03. с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» (252-377 км, граница Акмолинской области-г.Аркалык-граница Карагандинской области) для всех видов автотранспорта. С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения «Аркалык-Торгай» (0-98 км, г.Аркалык-с.Амантогай) для всех видов автотранспорта.
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