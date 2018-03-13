Полицейских, подозреваемых в применении пыток, проверят спецпрокуроры

В производстве прокуратуры Павлодарской области находится уголовное дело по подозрению сотрудников полиции в применении пыток к подозреваемому в убийстве пожилой пары в посёлке Майкаин.

Материалы по расследованию жалобы о применении пыток сотрудниками полиции в Баянаульском районе Павлодарской области находятся в областной прокуратуре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве специальных прокуроров прокуратуры Павлодарской области находится уголовное дело по подозрению сотрудников полиции в применении пыток к подозреваемому в убийстве пожилой пары в посёлке Майкаин. На сегодня органом следствия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для правильного разрешения дела», - сообщил заместитель прокурора Павлодарской области Бауыржан Мырзакеров.

На вопрос о том, какие меры приняты в отношении подозреваемых в пытках (продолжают ли они работать, не отстранены ли полицейские от исполнения служебных обязанностей), в ответе на запрос Б. Мырзакеров сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 201 «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования» Уголовно-процессуального кодекса Казахстана данные досудебного расследования не подлежат разглашению, поэтому возможность предоставления информации по делу будет рассмотрена после завершения следствия.

«Относительно расследования уголовного дела по факту убийства пенсионеров сообщаем, что в этой части Ваш запрос направлен для рассмотрения в ДВД Павлодарской области», - отметил зампрокурора Павлодарской области.

Напомним, ранним утром 17 февраля в посёлке Майкаине Баянаульского района, в жилом доме, жительница нашла тела 76-летнего мужчины и его 78-летней супруги с признаками насильственной смерти. Был задержан 27-летний житель Майкаина. Он нанёс несколько ножевых ранений хозяину и его супруге. Не найдя в доме денег и ценностей, взял с собой банковские карточки и ушёл. Был задержан сотрудниками полиции. 22 февраля его адвокат Серик Апаханов в срочной жалобе Генпрокурору и прокурору области заявил, что сотрудники РОВД Баянаульского района, прокурор района и сотрудники ДВД области препятствуют его встрече с подзащитным, к нему он смог попасть со второй попытки вместе с сотрудником прокуратуры.

«Я увидел своего подзащитного и получил документы, копию, медицинскую справку, в которой ясно и чётко сказано, что на моего подзащитного оказали физическое давление и насилие с целью принуждения его к даче признательных показаний», - говорилось в документе.

В жалобе он попросил прокуроров провести проверку и по выявленному нарушению привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц.

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